На Западе поддержали удар «Орешником» по Львовской области Политолог Малинен: Зеленский заслужил удар «Орешником»

Президент Украины Владимир Зеленский заслужил удар ракетным комплексом «Орешник» по Львовской области, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х. По его словам, украинский глава сам решил «играть в глупые игры».

В какие игры играешь, такие призы и получаешь, Зеленский, — написал Малинен.

В ночь на 9 января Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Зеленский призвал Запад срочно увеличить поставки систем ПВО после российских авиаударов и применения ракеты «Орешник». Украинский глава подчеркнул, что защита украинского неба должна оставаться постоянным приоритетом для партнеров.

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко отметил, что удар «Орешником» является прямым предупреждением Европе, обсуждающей ввод войск на запад Украины. По мнению политика, если ракета достигла цели за 10–15 минут, то до Берлина или Варшавы долетит почти так же быстро.