В Раде предупредили Европу о последствиях ввода войск на Украину Депутат Рады Гончаренко: удар «Орешником» по Украине стал сигналом для Европы

Удар ракетным комплексом «Орешник» по целям на Украине является прямым предупреждением европейским странам, обсуждающим возможность ввода войск на запад Украины, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. В своем сообщении он отметил, что если ракета достигла цели на украинской территории за 10–15 минут, то до Варшавы или Берлина долетит почти так же быстро.

Хотите вводить контингент на запад Украины? Будет вот так, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ночной ракетный удар «Орешником» по западу Украины стал «спасительным уколом галоперидола для опасных психов». Он также констатировал, что международные отношения превратились в «бедлам» и призвал реагировать на действия «буйных» не уговорами, а применением силы.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский после авиаударов и применения российской ракеты «Орешник» обратился к западным государствам с просьбой о срочном наращивании поставок систем ПВО. Он подчеркнул, что поддержка Киева должна оставаться стабильным и безотлагательным приоритетом для Европы.