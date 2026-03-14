14 марта 2026 в 19:16

Экономист раскрыл, зачем ЕС нужны санкции против нефти из России

Санкции Евросоюза против российской нефти являются умышленной стратегией по ограничению потребления, заявил ИС «Вести» директор Института нового общества, экономист, политолог Василий Колташов. По его словам, для того, чтобы мировые цены на нефть не повышались, кто-то должен уменьшить ее потребление.

Так вот, Евросоюз борется и будет бороться против российской нефти в ближайшее время, против газа, не снимая никаких санкций. Именно для того, чтобы уменьшить внутреннее потребление. <…> Это умышленная стратегия, — заявил он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечал, что сокращение дисконта и рост цен на нефть на фоне конкуренции между Китаем и Индией могут принести России дополнительные десятки миллиардов долларов. По его словам, сейчас как минимум эти две страны лишились части ближневосточных поставок и начали активно бороться за российское сырье.

