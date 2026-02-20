В Раде призвали к отставке Зеленского после доклада США Депутат ВР Гончаренко призвал к отставке Зеленского на фоне доклада в США

Президента Украины Владимира Зеленского следует отправить в отставку, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко после публикации доклада для Конгресса США о коррупционной схеме в компании «Энергоатом». В документе утверждается, что бизнес-партнер президента причастен к масштабной коррупции в энергетическом секторе.

В отчете Конгресса указано, что бизнес-партнер Зеленского причастен к коррупции в «Энергоатоме». Вы понимаете, что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка, — написал Гончаренко.

Депутат утверждает, что США проявляют интерес к этому делу, а Зеленский якобы намеренно задерживает переговоры и пытается получить более выгодные условия перед осенними выборами в Конгрессе.

Доклад называет бизнес-партнером президента Тимура Миндича, которого следствие связывает с координацией преступной схемы в «Энергоатоме». Среди других упомянутых фигур — бывший вице-премьер Алексей Чернышов, экс-глава Минэнерго и Минюста Герман Галущенко, а также бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Ранее в НАБУ рассказали, что точка в коррупционном деле против бизнесмена Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» Зеленского, еще не поставлена, следствие действует осторожно и активно взаимодействует более чем с 10 иностранными юрисдикциями. Особое внимание уделяется вопросу экстрадиции Миндича, который скрылся за рубежом накануне обысков.