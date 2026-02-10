«Это не точка»: глава НАБУ рассказал о деле против «кошелька» Зеленского Глава НАБУ Кривонос: точка в коррупционном деле против Миндича еще не поставлена

Точка в коррупционном деле против бизнесмена Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, еще не поставлена, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос на пресс-конференции, посвященной работе антикоррупционного органа. По его словам, которые передает «РБК-Украина», вскоре в расследовании появятся новые детали.

В этом деле мы ожидаем новых деталей, которыми мы поделимся с украинским обществом. Сейчас мы ограничены в коммуникации, потому что это связано со сбором доказательной базы. В данном деле это не точка, следствие продолжается, будут дополнительные детали, — сказал он.

По словам главы НАБУ, следствие действует осторожно и активно взаимодействует с более чем десятью иностранными юрисдикциями для отслеживания транзакций и активов фигурантов. Особое внимание уделяется вопросу экстрадиции из Израиля ключевого фигуранта — бизнесмена Тимура Миндича, который скрылся за рубежом накануне обысков. Запрос об его выдаче будет направлен, когда бюро завершит все необходимые процедуры.

Операция «Мидас», о которой стало известно в ноябре 2025 года, вскрыла масштабную схему отмывания не менее $100 млн (7,7 млрд рублей) в сфере энергетики. Расследование уже привело к отставкам министров и увольнению главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Следствие не исключает, что в деле появятся новые высокопоставленные имена, а его рамки расширятся, в том числе на сферу оборонных закупок.

Ранее Миндич отверг все предъявленные обвинения в коррупции. По словам предпринимателя, дело против него на 90% состоит из медийного давления. Он также утверждает, что с украинским лидером не общался уже длительное время. В настоящее время, как заявляет Миндич, всякие контакты между ними полностью прекращены.