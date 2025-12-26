Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 17:29

«Кошелек Зеленского» впервые высказался о коррупционном скандале на Украине

Миндич заявил, что отрицает обвинения в коррупции на Украине

Тимур Миндич Тимур Миндич Фото: Еврейская община города Днепропетровска
Читайте нас в Дзен

Бизнесмен Тимур Миндич, которого также называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что полностью отрицает все предъявленные обвинения в коррупции, пишет издание «Украинская правда». Он впервые прокомментировал скандал и отметил, что его якобы сделали «крайним».

По словам предпринимателя, дело против него на 90% состоит из медийного давления. Он также утверждает, что с украинским лидером не общался уже длительное время. В настоящее время, как заявляет Миндич, всякие контакты между ними полностью прекращены.

Ранее Александр Цукерман, которого называют главным финансовым партнером Миндича, заявил о своем намерении вернуться на Украину. В настоящее время он проживает на территории Израиля.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что в отношении Миндича было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По словам парламентария, он получил соответствующую информацию из официального ответа Службы безопасности Украины на свой депутатский запрос. Он также сказал, что у него есть вопросы по поводу возможного влияния бизнесмена на Зеленского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.

Украина
коррупция
Владимир Зеленский
взятки
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Черт из табакерки»: рождественскую речь Зеленского сравнили с сатанизмом
На Украине верующие вступили в конфликт из-за Рождества
Европейская страна совершила крупнейший за 40 лет экспорт оружия
Свет как ресурс: почему естественное освещение важнее дизайнерского света
Девочка-подросток пережила выстрел в голову, но потеряла мать
Рецепт-находка для гурманов: кролик в красном вине с черносливом
Гладков рассказал о страшных последствиях удара ВСУ по Белгородчине
Экс-посол США стал героем пранка Вована и Лексуса
«Ложь и фальшивки»: в Крыму предупредили о начале информационной атаки
Мантуров назвал причину снижения потока посетителей крупных ТЦ в России
В Ноябрьске у самолета нашли неисправность шасси после приземления
Сильнейший за всю зиму снегопад обрушился на Москву
В Санкт-Петербурге задержали более 70 членов проукраинской секты
«Переобулся в воздухе»: генерал о словах Зеленского про готовность к выборам
Почему заказчики требуют прозрачности на всех этапах строительства
Зеленский сообщил новые детали выборов на Украине
«Скажи, что любишь»: 45-летнюю педофилку отправили в тюрьму — подробности
Экс-заместителя губернатора Ростовской области арестовали заочно
В Генконсульстве раскрыли, пострадали ли россияне при теракте в Израиле
Инвалид-колясочник насиловал падчерицу и продавал видео с пытками
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.