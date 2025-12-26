«Кошелек Зеленского» впервые высказался о коррупционном скандале на Украине Миндич заявил, что отрицает обвинения в коррупции на Украине

Бизнесмен Тимур Миндич, которого также называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что полностью отрицает все предъявленные обвинения в коррупции, пишет издание «Украинская правда». Он впервые прокомментировал скандал и отметил, что его якобы сделали «крайним».

По словам предпринимателя, дело против него на 90% состоит из медийного давления. Он также утверждает, что с украинским лидером не общался уже длительное время. В настоящее время, как заявляет Миндич, всякие контакты между ними полностью прекращены.

Ранее Александр Цукерман, которого называют главным финансовым партнером Миндича, заявил о своем намерении вернуться на Украину. В настоящее время он проживает на территории Израиля.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что в отношении Миндича было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По словам парламентария, он получил соответствующую информацию из официального ответа Службы безопасности Украины на свой депутатский запрос. Он также сказал, что у него есть вопросы по поводу возможного влияния бизнесмена на Зеленского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.