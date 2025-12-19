Новый год-2026
В Раде раскрыли суть обвинений СБУ против «кошелька» Зеленского

Депутат Гончаренко: СБУ возбудила против бизнесмена Миндича дело о госизмене

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
В отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого называют личным другом и «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, возбудили уголовное дело о государственный измене, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, об этом ему стало известно из ответа Службы безопасности Украины (СБУ) на его запрос.

Против Миндича открыли дело о госизмене. Об этом говорится в ответе СБУ на мое обращение, — написал он.

Гончаренко отметил, что направил обращение в СБУ после публикации пленок Миндича. Парламентарий поинтересовался у ведомства, имел ли бизнесмен доступ к гостайне, а также есть ли у него связи с российскими спецслужбами. Депутат отметил, что у него также возникли вопросы по поводу возможного влияния Миндича на Зеленского и секретаря СНБО Рустема Умерова.

В официальном ответе СБУ, на который ссылается депутат, указывается, что «в отношении указанного лица, а также связанных с ним лиц начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по статье 111 Уголовного кодекса Украины». Речь идет о госизмене.

Ранее руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов заявил, что проведенные ранее обыски у Андрея Ермака, занимавшего на тот момент пост главы офиса президента Украины, не имеют отношения к антикоррупционному расследованию «Мидас» в энергетической сфере. По его словам, история с Ермаком является «другим кейсом в другом подразделении НАБУ».

