Ребенок добился ареста отца и спас мать от избиения железной трубой В Италии мальчик пожаловался на отца и спас мать от избиения трубой

Ребенок из итальянского города Кастильоне-делле-Стивьере спас мать от жестокого отца, сообщает газета Today. В частности, 37-летний мужчина избивал 30-летнюю женщину металлической трубой. Девятилетний мальчик добился его ареста, позвонив в спасательную службу.

37-летний мужчина марокканского происхождения жестоко напал на свою жену, 30-летнюю соотечественницу, неоднократно ударяя ее металлическими трубками. Положить конец насилию смог именно телефонный звонок ребенка, который оператору оперативного центра карабинеров рассказал сквозь слезы, что происходит, — говорится в публикации.

Прибывшие на вызов парамедики доставили пострадавшую женщину в больницу. В отношении нападавшего возбудили дело по статье об избиении с отягчающими обстоятельствами. Отцу семейства запретили приближаться к жене и детям.

Ранее жительница Челябинска обвинила воспитателей детсада в избиении ее малолетней дочери. Прокуратура организовала проверку. Этот детский сад привлек внимание родителей своей близостью к дому. При этом стоимость посещения сада составляет 1,5 тыс. рублей в рабочие дни и 2 тыс. рублей в субботу.