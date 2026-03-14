Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 17:08

Ребенок добился ареста отца и спас мать от избиения железной трубой

В Италии мальчик пожаловался на отца и спас мать от избиения трубой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ребенок из итальянского города Кастильоне-делле-Стивьере спас мать от жестокого отца, сообщает газета Today. В частности, 37-летний мужчина избивал 30-летнюю женщину металлической трубой. Девятилетний мальчик добился его ареста, позвонив в спасательную службу.

37-летний мужчина марокканского происхождения жестоко напал на свою жену, 30-летнюю соотечественницу, неоднократно ударяя ее металлическими трубками. Положить конец насилию смог именно телефонный звонок ребенка, который оператору оперативного центра карабинеров рассказал сквозь слезы, что происходит, — говорится в публикации.

Прибывшие на вызов парамедики доставили пострадавшую женщину в больницу. В отношении нападавшего возбудили дело по статье об избиении с отягчающими обстоятельствами. Отцу семейства запретили приближаться к жене и детям.

Ранее жительница Челябинска обвинила воспитателей детсада в избиении ее малолетней дочери. Прокуратура организовала проверку. Этот детский сад привлек внимание родителей своей близостью к дому. При этом стоимость посещения сада составляет 1,5 тыс. рублей в рабочие дни и 2 тыс. рублей в субботу.

Италия
Европа
дети
избиения
аресты
домашнее насилие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дипломаты ОАЭ ранены в Ираке
Собянин отчитался о сбитии летевших на Москву дронов
МИД России описал дальнейшие планы на Венесуэлу
«Ответ на агрессию»: Иран отомстил США за атаку на свои банки
Азартный тренер превратил поездку детей в Кисловодск в криминальный триллер
Трамп одной просьбой поставил под сомнение мощь армии США в иранской войне
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве
Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян
Политолог ответил, как долго Украина может затягивать переговорный процесс
Ученый объяснил, зачем медикам форма разных цветов
Пушилин ответил, насколько хорош «Купол Донбасса»
XIII Бакинский Глобальный форум завершил свою работу
Студент-иностранец напал на преподавательницу
Силовики провели обыски у нотариуса, участвовавшего в обмане генерала ВОВ
Перечислены четыре главных просчета Трампа в Иране
Известный философ и критик политики Запада умер в Германии
Фильм с Ивлеевой, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро
Депутат объяснил, почему Крыму необходимо было вернуться к России
США внезапно побили рекорд по поставкам одной категории товаров в Россию
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.