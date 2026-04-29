29 апреля 2026 в 22:55

Путин поблагодарил Кадырова и чеченцев за вклад в СВО

Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову и жителям республики за их вклад в специальную военную операцию, передает ТАСС. Он подчеркнул значимость участия чеченских бойцов в выполнении поставленных задач.

Хочу поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята сражаются мужественно, героически, и они настоящие войны, мы это знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно, — заявил Путин.

Ранее российские операторы БПЛА ликвидировали в лесном массиве на Харьковском направлении небольшую группу Вооруженных сил Украины, которая пряталась в густой растительности, рассказал Кадыров. Рядом с позициями находился блиндаж — укрытие, которое оказалось недолговечным.

До этого глава Чечни рассказал: украинские военные оставили раненого сослуживца без помощи на одном из участков в ДНР. По его словам, этот инцидент демонстрирует отсутствие слаженности у бойцов ВСУ.

