Минэкономразвития спрогнозировало рост иностранного турпотока в Россию Кондратьев: иностранный турпоток в Россию достигнет 7 млн поездок в 2026 году

К 2026 году ожидается, что число иностранных туристов, посещающих Россию, увеличится на 20% по сравнению с предыдущим годом и составит 7 млн поездок, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. По словам представителя ведомства, в прошлом году этот показатель составлял 5,8 млн поездок.

Прогнозируем до 7 млн поездок. По итогам прошлого года было 5,8 млн, — прокомментировал Кондратьев.

Ранее философ Александр Дугин на ПМЭФ сравнил Россию с Ноевым ковчегом, куда люди бегут из-за отсутствия безопасных мест в мире. Он подчеркнул, что война проникла во все аспекты жизни. Дугин заявил, что Россия остается символом честности и справедливости, готовым принять тех, кто ищет безопасности.

До этого сообщалось, что МВД России готово содействовать иностранцам в переезде в РФ и оформлении документов в рамках программы привлечения талантливых специалистов. На портал «Время жить в России» уже поступило около 3 тыс. таких заявок и их число продолжает расти.