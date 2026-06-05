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05 июня 2026 в 12:19

В МВД раскрыли, сколько талантливых иностранцев захотели переехать в Россию

Около 3 тыс. человек хотят переехать в Россию по программе привлечения талантов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Министерство внутренних дел России готово содействовать иностранцам в переезде в РФ и оформлении документов в рамках программы привлечения талантливых специалистов, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме начальник департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами МВД Виталий Яковлев. По его данным, на портал «Время жить в России» уже поступило около 3 тыс. таких заявок и их число продолжает расти, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня на портал «Время жить в России» поступило значительное число заявок. Вот у меня в материалах было 3 тыс. примерно, сейчас, наверное, их уже больше. И мы, миграционная служба МВД России, готовы оперативно и в кратчайшие сроки после поступления ходатайства Агентства по привлечению иностранных талантов оперативно отрабатывать эти документы и помогать людям в части нашей зоны ответственности, — сказал Яковлев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы и желающие получить российский паспорт лица без гражданства обязаны предоставлять документ об отсутствии судимости. Если судимость у заявителя есть, то в справке должна содержаться информация о преступлениях, за которые он был осужден, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

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