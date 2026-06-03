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03 июня 2026 в 15:57

Дугин объяснил, почему люди приезжают в Россию

Философ Дугин назвал Россию Ноевым ковчегом

Александр Дугин Александр Дугин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Люди приезжают в Россию как на Ноев ковчег, потому что других безопасных мест в мире не осталось, заявил NEWS.ru философ Александр Дугин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, сейчас война идет во всем мире и на вертикальном, и на горизонтальном уровнях.

На войне как на войне. Сейчас нельзя чувствовать себя в безопасности ни в одной стране мира. Где бы мы ни оказались, то дрон прилетит, то какой-нибудь мигрант с ножом выскочит, либо израильтяне ударят, либо еще что-то. Война стала уже частью нашего бытия. Надежных мест в мире не осталось, — сказал Дугин.

При этом философ отметил, что именно поэтому многие едут в Россию, которую он сравнил с Ноевым ковчегом. По его мнению, страна является воплощением честности, дружелюбия и справедливости.

Мы — оплот честности, открытости, дружелюбия и справедливости для всего мира. Мы открыты всем: сколько людей приезжают, переезжают в Россию, — сказал Дугин.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что Россия продемонстрировала свою живучесть и способность преодолевать трудности в условиях западных санкций. По его словам, у Москвы достаточно партнеров, готовых работать на принципах взаимной выгоды.

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