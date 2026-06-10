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10 июня 2026 в 11:29

«Бред космического масштаба»: Захарова о запрете Булгакова на Украине

Захарова: Зеленский творит бред космического масштаба, запрещая книги на русском

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский творит в своей стране «бред космического масштаба», запрещая книги русских писателей, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что в 2021 году политик сам высмеивал подобные идеи, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня мы видим, что бред космического масштаба реализован как раз таки Зеленским на Украине руками его подельников. И самое главное — они даже этого не стесняются. Такое впечатление, что они гордятся, что в очередной раз всех обманули, — отметила дипломат.

По ее словам, на Украине уже исключили писателя Михаила Булгакова из школьной программы, а памятники ему снесли. За последние годы только по официальным украинским данным уничтожено свыше 11 млн книг на русском языке, уточнила Захарова.

Ранее представитель МИД РФ выразила мнение, что атака ВСУ на панораму «Оборона Севастополя» — это варварский акт. Захарова напомнила, что музей посвящен основному сражению Крымской войны — штурму Малахова кургана 6 июня 1855 года, когда русские войска сумели отразить натиск сил агло-французской армии.

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Мария Захарова
Владимир Зеленский
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