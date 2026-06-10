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10 июня 2026 в 11:45

Мишустин заявил, что доля туризма в ВВП России достигла 3,1% в 2025 году

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Доля туристической отрасли в экономике России по итогам прошлого года увеличилась до 3,1%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам форума «Путешествуй!». Глава правительства подчеркнул, что росту способствовали принимаемые кабмином меры поддержки.

За прошлый год ее (туристической отрасли. — NEWS.ru) доля в ВВП страны выросла и достигла 3,1%, — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что форум стал главной площадкой для встреч бизнеса, экспертов и представителей дружественных стран. Здесь они обсуждают развитие отрасли, налаживают контакты и обмениваются опытом. Политик напомнил слова президента Владимира Путина о необходимости широких возможностей для путешествий по России. Правительство реализует национальный проект поддержки туризма и гостеприимства, пояснил Мишустин.

В рамках проекта предоставляются льготные кредиты на строительство отелей, санаториев и парков развлечений, рассказал глава кабмина. Речь идет о сотнях объектов с общим объемом инвестиций порядка 1,7 трлн рублей.

Благодаря единой субсидии развивается местная инфраструктура, добавил премьер. Средства помогают регионам обновлять исторические центры и создавать комфортную туристическую среду.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что развитие сельского туризма помогает экономике предприятий. По его словам, такой вид путешествий обеспечивает малые города.

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