Украинские власти вскоре могут дойти до введения штрафов за мысли на русском языке, заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Так дипломат прокомментировала решение Полтавского горсовета от 2 июня о введении запрета на содержание материалов на русском языке в городе, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам представителя МИД, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных фильмов, книг и театральных постановок. Дипломат напомнила, что ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская утверждала, будто подобные ограничения не касаются контента на русском, произведенного в стране.

По задумке Ивановской, за использование русского языка нужно платить. Она предлагает в 10 раз увеличить штрафы за нарушение языкового законодательства, и, как сообщают средства массовой информации, соответствующие предложения уже внесены в парламент. А следующий шаг какой? Штрафы за мысли на русском языке, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ назвала атаку Вооруженных сил Украины на панораму «Оборона Севастополя» варварским актом. Она напомнила, что музей посвящен основному сражению Крымской войны — штурму Малахова кургана 6 июня 1855 года, когда русские войска сумели отразить натиск сил англо-французской армии. По мнению дипломата, атака на панораму — это желание скрыть свидетельства своих преступлений.