Захарова рассказала, как Украина ввела в заблуждение Венгрию Захарова: Киев обманул Будапешт с обещаниями обеспечить права венгров на Украине

Украина солгала Венгрии относительно гарантии прав венгров, проживающих на территории Украины, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, на практике ситуация не изменилась.

Обязательства киевского режима не закреплены юридически. Они остаются обещаниями, цена которых хорошо известна, — отметила она.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не поддерживает ускоренного вступления Украины в Европейский союз. Глава правительства подчеркнул, что Будапешт в настоящее время выступает за единый подход ко всем государствам, претендующим на членство в объединении. По его словам, вопрос вступления Украины в Евросоюз остается сложным.

Также постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский заявил, что новая венгерская делегация теперь чаще присоединяется к позиции Евросоюза и не блокирует общие заявления и выступления. В частности, по его словам, такая тенденция стала наблюдаться после смены венгерского правительства.