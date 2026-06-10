Важную деталь о минировании автомобиля в Москве раскрыли в СК

Важную деталь о минировании автомобиля в Москве раскрыли в СК СК: взрывное устройство в Москве заложили под машину сотрудника предприятия

Взрывное устройство на юго-западе Москвы было заложено под автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия, сообщает СК РФ в мессенджере МАКС. Обстоятельства инцидента пока выясняются.

Девятого июня на городской парковке произошел взрыв автомобиля, принадлежащего сотруднику одного из научно-производственных предприятий... Наступление тяжких последствий удалось предотвратить благодаря своевременным действиям оперативных служб. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о взрыве, который раздался в автомобиле на парковке на улице Введенского в столичном районе Коньково. По предварительным данным, никто не пострадал. Территорию парковки оцепили.

До этого в Сети опубликовали фото с места взрыва на юго-западе Москвы. Людей из близлежащих магазинов эвакуировали.

Также стало известно, что в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи взорвался автомобиль. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел во дворе, когда мужчина только сел в машину и начал отъезжать. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.