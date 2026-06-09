В Сети появился снимок с места взрыва в автомобиле на юго-западе Москвы

В Сети появился снимок с места взрыва в автомобиле на юго-западе Москвы

Telegram-канал Baza опубликовал снимок с места взрыва в автомобиле на юго-западе Москвы. В материале сказано, что громкий хлопок был слышен на парковке на улице Введенского в Коньково.

По данным канал, после ЧП произошла эвакуация людей из ближайших магазинов. В настоящее время на месте работают экстренные службы, движение по дороге остановлено.

До этого сообщалось, что хлопок раздался в автомобиле на парковке на улице Введенского. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи взорвался автомобиль. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел около 06:30 во дворе, когда мужчина только сел в машину и начал отъезжать. Они успели вытащить пострадавшего из горящего автомобиля живым, но позже тот скончался.

Ранее в селе Плиево из-за хлопка бытового газа пострадал несовершеннолетний. Мальчик с ожогами был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Предварительно установлено, что вечером 7 июня в котельной частного дома на улице Осмиева произошло воспламенение газовоздушной смеси.