РЖД планируют запустить туристические поезда в Китай РЖД прорабатывают новые железнодорожные туры в КНР к 2027 году

«Российские железные дороги» детально проработают возможность запуска новых туристических поездов в Китай в 2027 году, сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников. Говоря о международных маршрутах, Колесников отметил, что сейчас туристические поезда успешно ходят из России в Белоруссию, Абхазию и КНДР, передает ТАСС.

В проработке поезда в Китай, и рассчитываем, что это предложение будет нами проработано уже в следующем году, — сказал он на профильном форуме «Путешествуй!».

Ранее стало известно, что среди россиянок набирают популярность оздоровительные туры на китайский остров Хайнань ради традиционной медицины. Направление пользуется популярностью у женщин 35–45 лет, которые совмещают пляжный отдых с курсами омоложения и восстановлением организма. Многие приезжают вместе с подругами или матерями 55–65 лет.

До этого замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков заявил, что в туристической сфере в 2026 году заметно вырос спрос на осмысленные путешествия. Также, по его словам, стали популярными путешествия выходного дня.