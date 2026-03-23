В Минэкономразвития назвали популярные тренды в туризме

В туристической сфере в 2026 году заметно вырос спрос на осмысленные путешествия с экскурсиями и посещением интересных достопримечательностей, а также стали популярными путешествия выходного дня, заявил замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков на пресс-конференции «Туризм в России: планы на 2026 год, законодательные инициативы и новые направления». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, также увеличился интерес к автотуризму и продлению деловых поездок.

Точно стало больше запросов на осмысленные путешествия. То есть, не просто полежать на пляже, а путешествия, которые включают в себя экскурсии, посещения каких-нибудь интересных мест. Этого точно становится больше. Также растет спрос на короткие путешествия, — уже не первый год, кстати, — путешествия выходного дня. [Выросла популярность] автотуризма, как по объективным причинам, связанным с самолетами и поездами, так и из общих тенденций, ведь автотуризм по-прежнему остается самым доступным видом путешествий. Особенно для семей. <…> Вырос спрос на спонтанные путешествия. Продление деловых поездок. То есть, когда человек летит с деловой целью, а затем остается еще на один-два дня, — поделился Вахруков.

Особый интерес, по словам замминистра, наблюдается со стороны иностранных туристов к уникальным предложениям, которые можно найти только в России. В их числе — наблюдение за северным сиянием, а также туры, связанные с зимой, снегом и холодом. Он обратил внимание, что такие направления вызывают колоссальный интерес у путешественников из арабских стран и Китая.

Ранее депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев отмечал, что туристические направления россиян в 2026 году будут переориентированы из-за событий на Ближнем Востоке. Парламентарий разделил предпочтения на внутренний и выездной туризм, отметив, что в каждой из этих сфер есть свои особенности.