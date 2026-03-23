23 марта 2026 в 18:40

Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов

Депутат Тарбаев: выездной туризм переориентируется из-за войны против Ирана

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Туристические направления россиян в 2026 году будут переориентированы из-за событий на Ближнем Востоке, заявил депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев в беседе с NEWS.ru. Парламентарий разделил предпочтения на внутренний и выездной туризм, отметив, что в каждой из этих сфер есть свои особенности.

Когда мы говорим о предпочтениях россиян, мы, как правило, делим этот вопрос на внутренний туризм и на выездной. На выездном, скажем так, периметре у нас есть определенные проблемы международного характера, поэтому, я думаю, выездной туризм будет переориентироваться с Ближнего Востока на те страны, где сейчас поспокойнее, наверное, это Турция, Египет, возможно страны Юго-Восточной Азии, — сказал Тарбаев.

При этом парламентарий подчеркнул, что прогноз осложняется транспортным вопросом, поскольку ключевой авиационный хаб ранее располагался именно на Ближнем Востоке. Что касается внутреннего туризма, то здесь предпочтения россиян остаются традиционными — в летний период отдыхающие стремятся к воде. Тарбаев отметил, что южное направление по-прежнему будет перегружено, а Крым уже сегодня демонстрирует рост турпотока на 30% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что десятки российских туристов не смогли вылететь из аэропорта Дубая из-за атаки иранских беспилотников-камикадзе. Воздушная гавань закрыта, а на ее территории был сильный пожар. В связи с этим рейс EK 133 Дубай — Москва авиакомпании Emirates перенесли на неопределенный срок.

Россия
туризм
Сангаджи Тарбаев
Ближний Восток
Путин запретил изымать у многодетных семей участки и машины за долги
«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии
Путин подписал закон о лимите на штрафы за отсутствие ОСАГО
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
