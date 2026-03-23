Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов

Туристические направления россиян в 2026 году будут переориентированы из-за событий на Ближнем Востоке, заявил депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев в беседе с NEWS.ru. Парламентарий разделил предпочтения на внутренний и выездной туризм, отметив, что в каждой из этих сфер есть свои особенности.

Когда мы говорим о предпочтениях россиян, мы, как правило, делим этот вопрос на внутренний туризм и на выездной. На выездном, скажем так, периметре у нас есть определенные проблемы международного характера, поэтому, я думаю, выездной туризм будет переориентироваться с Ближнего Востока на те страны, где сейчас поспокойнее, наверное, это Турция, Египет, возможно страны Юго-Восточной Азии, — сказал Тарбаев.

При этом парламентарий подчеркнул, что прогноз осложняется транспортным вопросом, поскольку ключевой авиационный хаб ранее располагался именно на Ближнем Востоке. Что касается внутреннего туризма, то здесь предпочтения россиян остаются традиционными — в летний период отдыхающие стремятся к воде. Тарбаев отметил, что южное направление по-прежнему будет перегружено, а Крым уже сегодня демонстрирует рост турпотока на 30% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что десятки российских туристов не смогли вылететь из аэропорта Дубая из-за атаки иранских беспилотников-камикадзе. Воздушная гавань закрыта, а на ее территории был сильный пожар. В связи с этим рейс EK 133 Дубай — Москва авиакомпании Emirates перенесли на неопределенный срок.