В Нью-Йорке произошли погромы после победы «Никс» в плей-офф НБА Фанаты «Нью-Йорк Никс» участвовали в массовых беспорядках после победы в НБА

Десятки тысяч человек участвовали в беспорядках в Нью-Йорке после победы местной команды «Нью-Йорк Никс» в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает CNN. По данным полиции города, в общей сложности было задержано 63 человека.

Отмечается, что среди предъявленных обвинений были нападение на сотрудника полиции, незаконное хранение оружия, хулиганство, сопротивление при аресте, а также воспрепятствование деятельности государственных органов. Кроме того, 10 сотрудников полиции Нью-Йорка получили различные ранения. В ведомстве также сообщили о четырех ножевых ранениях. Болельщики «Никс» в порыве эмоций разгромили шесть автобусов: выбили стекла, нарисовали граффити на транспортных средствах, а также сорвали двери, люки и капоты.

Ранее болельщики освистали Дональда Трампа во время третьего матча финальной серии между «Сан-Антонио Сперс» и «Нью-Йорк Никс». Политик пришел на игру в качестве гостя владельца «Никс» Джеймса Долана. Долан известен тем, что пожертвовал сотни тысяч долларов на избирательные кампании Трампа.