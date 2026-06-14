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14 июня 2026 в 18:46

В Нью-Йорке произошли погромы после победы «Никс» в плей-офф НБА

Фанаты «Нью-Йорк Никс» участвовали в массовых беспорядках после победы в НБА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Десятки тысяч человек участвовали в беспорядках в Нью-Йорке после победы местной команды «Нью-Йорк Никс» в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает CNN. По данным полиции города, в общей сложности было задержано 63 человека.

Отмечается, что среди предъявленных обвинений были нападение на сотрудника полиции, незаконное хранение оружия, хулиганство, сопротивление при аресте, а также воспрепятствование деятельности государственных органов. Кроме того, 10 сотрудников полиции Нью-Йорка получили различные ранения. В ведомстве также сообщили о четырех ножевых ранениях. Болельщики «Никс» в порыве эмоций разгромили шесть автобусов: выбили стекла, нарисовали граффити на транспортных средствах, а также сорвали двери, люки и капоты.

Ранее болельщики освистали Дональда Трампа во время третьего матча финальной серии между «Сан-Антонио Сперс» и «Нью-Йорк Никс». Политик пришел на игру в качестве гостя владельца «Никс» Джеймса Долана. Долан известен тем, что пожертвовал сотни тысяч долларов на избирательные кампании Трампа.

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