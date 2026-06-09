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09 июня 2026 в 10:28

Трампа освистали во время финального матча НБА в Нью-Йорке

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Eric Lee — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Президента США Дональда Трампа освистали во время третьего матча финальной серии плей-офф НБА «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Сперс», сообщает The Guardian. По информации издания, политик пришел на игру в качестве гостя владельца «Никс» Джеймса Долана. Мужчина известен тем, что пожертвовал сотни тысяч долларов на избирательные кампании Трампа.

Хозяина Белого дома показали на видеоэкране во время исполнения государственного гимна перед игрой, и по всей арене раздались насмешки и свист. Президент был в кадре чуть более восьми секунд и все это время приветствовал публику с улыбкой на лице. Через несколько секунд показали игроков «Никс», стоящих в шеренге, и свист сменился одобрительными криками.

Ранее участники федерального съезда Объединения немецких профсоюзов DGB освистали канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время его речи. В своем выступлении политик объявил, что власти намерены сократить расходы в сфере медицинского страхования.

До этого бойца MMA Александра Волкова освистали болельщики после его победы над соперником из Доминиканы Вальдо Кортес-Акосты на 328-м номерном турнире UFC в Ньюарке. Россиянин выиграл единогласным решением судей. Сразу после объявления результата на арене начался неодобрительный гул.

США
Нью-Йорк
Дональд Трамп
баскетбол
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