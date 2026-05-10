10 мая 2026 в 07:09

Известного российского бойца освистали после сокрушительной победы в США

Бойца MMA Волкова освистали в США после победы над Кортес-Акостой на турнире

Александр Волков Александр Волков Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российского бойца MMA Александра Волкова освистали болельщики после его победы над соперником из Доминиканы Вальдо Кортес-Акосты на 328-м номерном турнире UFC в Ньюарке, США. Видео доступно на сайте лиги. Россиянин выиграл единогласным решением судей.

После победы Волков заявил, что для него было большой честью дать бой в День Победы. Он также призвал руководство лиги дать ему поединок за титул в тяжелой весовой категории. Сразу после объявления вердикта на арене начался неодобрительный гул, который не стихал до конца монолога москвича.

За спиной у 37-летнего Волкова теперь 40 побед и 11 поражений в ММА. 34-летний Кортес-Акоста одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Ранее боец Мовсар Евлоев, за годы карьеры не потерпевший ни единого поражения, победил англичанина Лерона Мерфи в главном поединке турнира UFC Fight Night. Встреча включила в себя пять раундов.

Боец ММА Умар Нурмагомедов до этого одолел бразильца Дейвисона Фигейредо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. Поединок в легчайшем весе завершился победой россиянина, это решение судьи приняли единогласно.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
