Брат Хабиба Нурмагомедова сверг экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов одолел бразильца Дейвесона Фигередо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 324 в Лас-Вегасе, заявили в пресс-службе организации. Так, поединок в легчайшем весе завершился победой Нурмагомедова, это решение судьи приняли единогласно.

Теперь на счету 30-летнего Нурмагомедова есть 20 побед в MMA и одно поражение. В послужном списке 38-летнего Фигередо 25 побед и шесть поражений. Еще один поединок с его участием завершился вничью. Отмечается, что бразилец — бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе.

Ранее сообщалось, что Фигередо не смог уложиться в регламент перед поединком в турнире UFC 324 с Нурмагомедовым. Его вес превысил установленный лимит на 1,1 килограмма. Бой все равно состоялся, и теперь бразильцу придется отдать 25% своего гонорара в пользу соперника.

До этого стало известно, что австралийскому боксеру Майклу Зерафе грозит пожизненная дисквалификация на телеканале Fox Sports после его отказа продолжать поединок против Никиты Цзю. Бой был признан несостоявшимся из-за случайного столкновения спортсменов головами. Зерафа сказал рефери, что перестал видеть одним глазом.