Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 02:19

Соперник Нурмагомедова в UFC провалил взвешивание перед боем

Фигередо не уложился в вес перед боем с Нурмагомедовым на UFC 324

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бразильский боец Дейвисон Фигередо не смог уложиться в регламент перед поединком в турнире UFC 324 с россиянином Умаром Нурмагомедовым, сообщили в пресс-службе организации. Его вес превысил установленный лимит на 1,1 килограмма.

Бой все равно состоится, но Фигередо отдаст 25% своего гонорара в пользу соперника, отметили в организации. Размер его выплаты не уточняется.

Ранее российского бойца смешанного стиля Рината Фахретдинова исключили из списка участников UFC. Россиянин дебютировал летом 2022 года. На его счету в организации шесть побед и одна ничья. Спортсмен подчеркнул, что его никто не увольнял, а исключение из списка связано с окончанием срока действия контракта.

До этого чемпион UFC в легком весе испанец Илия Топурия объявил в соцсетях о приостановке спортивной карьеры. По его словам, причиной такого решения стали угрозы и давление, связанные с распространением ложной информации о домашнем насилии со стороны бойца.

Кроме того, Франция перенесла даты саммита G7, чтобы избежать совпадения с турниром UFC, который состоится 14 июня в Белом доме по случаю дня рождения президента США Дональда Трампа. По информации источника, встреча мировых лидеров теперь пройдет с 15 по 17 июня, хотя официально Париж связывает это с консультациями с партнерами.

Умар Нурмагомедов
UFC
бои
турниры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности в ДТП
Личный враг Зеленского: Украина хочет убрать Орбана, что ему грозит
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
В Хабаровском крае грузовой поезд сошел с рельсов
В МИД раскрыли цель визита представителей США в Москву
СК возбудил дело о халатности из-за отключения света в Мурманской области
ВС США отправили на дно лодку наркокурьеров в Тихом океане
Посетитель Эрмитажа повредил ценную статую
Соперник Нурмагомедова в UFC провалил взвешивание перед боем
США рассматривают необычное решение в отношении Кубы
Захарова прошлась по викингам в Херсоне: самые дикие байки Запада о России
В Пакистане около пяти человек погибли при атаке террориста на свадьбе
В ЦБ объяснили, почему снижать ключевую ставку нужно осторожно
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности
Фаза Луны сегодня, 24 января 2026 года. День прибыльных разговоров обо всем
Это был самострой: кто виноват в обрушении ТЦ в Новосибирске — новые данные
Захарова приготовила традиционное блюдо в посольстве КНР
Ученые рассказали Путину о новых вирусах гриппа и препаратах против них
Открытки с Татьяниным днем: искренние поздравления и добрые пожелания
Названа сумма, которую Запад планирует потратить на восстановление Украины
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.