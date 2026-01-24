Соперник Нурмагомедова в UFC провалил взвешивание перед боем Фигередо не уложился в вес перед боем с Нурмагомедовым на UFC 324

Бразильский боец Дейвисон Фигередо не смог уложиться в регламент перед поединком в турнире UFC 324 с россиянином Умаром Нурмагомедовым, сообщили в пресс-службе организации. Его вес превысил установленный лимит на 1,1 килограмма.

Бой все равно состоится, но Фигередо отдаст 25% своего гонорара в пользу соперника, отметили в организации. Размер его выплаты не уточняется.

Ранее российского бойца смешанного стиля Рината Фахретдинова исключили из списка участников UFC. Россиянин дебютировал летом 2022 года. На его счету в организации шесть побед и одна ничья. Спортсмен подчеркнул, что его никто не увольнял, а исключение из списка связано с окончанием срока действия контракта.

До этого чемпион UFC в легком весе испанец Илия Топурия объявил в соцсетях о приостановке спортивной карьеры. По его словам, причиной такого решения стали угрозы и давление, связанные с распространением ложной информации о домашнем насилии со стороны бойца.

Кроме того, Франция перенесла даты саммита G7, чтобы избежать совпадения с турниром UFC, который состоится 14 июня в Белом доме по случаю дня рождения президента США Дональда Трампа. По информации источника, встреча мировых лидеров теперь пройдет с 15 по 17 июня, хотя официально Париж связывает это с консультациями с партнерами.