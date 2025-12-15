Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 22:03

Чемпион UFC приостановил карьеру из-за обвинений в домашнем насилии

Чемпион UFC Топурия приостановил карьеру до 2026 года из-за обвинений

Илия Топурия Илия Топурия Фото: Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Чемпион UFC в легком весе испанец Илия Топурия объявил в соцсетях о приостановке спортивной карьеры. По его словам, причиной такого решения стали угрозы и давление, связанные с распространением ложной информации о домашнем насилии со стороны бойца.

Я принял трудное решение временно отказаться от защиты своего титула. В последние месяцы я подвергался сильному и неприемлемому давлению, включая угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии. Сегодня я выступаю не только ради своей семьи и себя, но и чтобы показать, что никто не должен подвергаться запугиванию, манипуляциям или страху. Я полностью доверяю судебному процессу и позволю правовой системе установить факты на основе доказательств, — сказано в публикации.

Топурия заявил, что вынужден сделать паузу в выступлениях до апреля 2026 года. До этого чемпион также сообщал о тяжелом периоде в личной жизни, который повлиял на его профессиональные планы.

Ранее российский боец Петр Ян триумфально вернул звание чемпиона UFC в легчайшем весе, победив грузина Мераба Двалишвили в турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. Он отобрал чемпионский пояс у соперника, прервав его победную серию боев, которая растянулась на шесть лет. Ян продемонстрировал превосходство в ударной технике, нанес сопернику ощутимый урон и успешно пресек все попытки Двалишвили перевести бой в партер, не позволив фавориту реализовать его борцовские навыки.

UFC
скандалы
бойцы
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военблогер заметил необычную деталь на видео Зеленского из Купянска
Решение ЦБ по ключевой ставке 19 декабря: прогнозы по ценам, рублю, рискам
Страны ЕС и США договорились о совместных гарантиях безопасности для Украины
Жена депутата извинилась за роды в Чили ради «сильного паспорта»
Стало известно, как «Запад» отражает удары ВСУ
«Лучше в Москве»: Мартиросян объяснил нежелание жить в США
Чемпион UFC приостановил карьеру из-за обвинений в домашнем насилии
Экономика РФ в 2026-м: что будет с ценами, инфляцией, ипотекой и вкладами
Выброс метана на Байкале сняли на видео
Назван самый короткий день в 2025 году
Наводнение забрало жизнь россиянки на популярном курорте
Россиянам раскрыли, как вернуть новогоднюю елку продавцу
Раскрыт минимальный размер пенсий в России в 2026 году после индексации
Появились новые детали о нападении школьника на учительницу
Якушев, фото из Киева, написание стихов: как живет актриса Мария Пирогова
Новая экономика скорости: как меняется ценность оперативных поставок
Мужчину оштрафовали из-за залетевшего в рот листочка с дерева
«Своя жизнь»: Галустян признался, какие у него со Светлаковым отношения
Россияне стали чаще покупать одну модель отечественного авто
Захарова раскрыла, есть ли россияне среди жертв бойни в Сиднее
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.