Чемпион UFC приостановил карьеру из-за обвинений в домашнем насилии

Чемпион UFC в легком весе испанец Илия Топурия объявил в соцсетях о приостановке спортивной карьеры. По его словам, причиной такого решения стали угрозы и давление, связанные с распространением ложной информации о домашнем насилии со стороны бойца.

Я принял трудное решение временно отказаться от защиты своего титула. В последние месяцы я подвергался сильному и неприемлемому давлению, включая угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии. Сегодня я выступаю не только ради своей семьи и себя, но и чтобы показать, что никто не должен подвергаться запугиванию, манипуляциям или страху. Я полностью доверяю судебному процессу и позволю правовой системе установить факты на основе доказательств, — сказано в публикации.

Топурия заявил, что вынужден сделать паузу в выступлениях до апреля 2026 года. До этого чемпион также сообщал о тяжелом периоде в личной жизни, который повлиял на его профессиональные планы.

Ранее российский боец Петр Ян триумфально вернул звание чемпиона UFC в легчайшем весе, победив грузина Мераба Двалишвили в турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. Он отобрал чемпионский пояс у соперника, прервав его победную серию боев, которая растянулась на шесть лет. Ян продемонстрировал превосходство в ударной технике, нанес сопернику ощутимый урон и успешно пресек все попытки Двалишвили перевести бой в партер, не позволив фавориту реализовать его борцовские навыки.