05 января 2026 в 10:11

Директор ЗАЭС оценил риск новой чернобыльской катастрофы

Черничук: повторение Чернобыля на Запорожской АЭС невозможно

Юрий Черничук Юрий Черничук Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Повторение сценария Чернобыля на Запорожской АЭС исключено из-за различий в конструкции реакторов и мер безопасности, принятых после аварии, сообщил директор станции Юрий Черничук. В беседе с ТАСС он пояснил, что для таких последствий, какие имела катастрофа на Чернобыльской АЭС, «отправные точки, исходные события должны быть другие».

Сценарий, который был в Чернобыле, на наших блоках практически невозможен. Там совершенно другой тип реактора — одноконтурный, у нас двухконтурный. И после Чернобыля был проведен ряд технических и организационных мероприятий на РБМК-1000, которые сейчас эксплуатируются на ряде российских станций. И точное повторение событий Чернобыля даже сейчас уже невозможно, — сказал Черничук.

Ранее он также рассказал, что последним рубежом перед необратимыми последствиями на Запорожской АЭС стало 30-дневное отключение от внешнего энергоснабжения осенью 2025 года. Он подчеркнул, что после ремонта линии еще несколько раз временно отключались. Кроме того Черничук отметил, что ЗАЭС имеет стратегическое значение для Украины. По его мнению, Киев рассматривает объект как мощный инструмент давления и манипуляций.

Чернобыльская АЭС
Запорожская АЭС
катастрофы
происшествия
