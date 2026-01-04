Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 10:26

«Последний рубеж»: директор ЗАЭС о критическом месяце без внешнего питания

Черничук: ЗАЭС работала на грани срыва из-за обстрелов осенью 2025 года

Юрий Черничук Юрий Черничук Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Последним рубежом перед необратимыми последствиями на Запорожской АЭС стало 30-дневное отключение от внешнего энергоснабжения осенью 2025 года, рассказал директор станции Юрий Черничук. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что после ремонта линии еще несколько раз временно отключались.

То, что происходило в конце сентября и в течение всего октября — это был практически последний рубеж, который отделял нас от каких-то необратимых последствий. И время, в течение которого это все продолжалось, — беспрецедентный факт. Мы работали на грани фола, и все зависело от работоспособности наших дизель-генераторов и персонала, рассказал Черничук.

Он пояснил, что при нахождении всех шести энергоблоков в режиме «холодного останова» станция не вырабатывает электричество и нуждается во внешнем питании — в основном для работы насосов, охлаждающих ядерное топливо в реакторах. Дизель-генераторы ЗАЭС запускаются автоматически при пропадании напряжения, а их работу персонал контролирует круглосуточно.

Ранее Черничук рассказал, что ЗАЭС имеет стратегическое значение для Украины. По его мнению, Киев рассматривает объект как мощный инструмент давления и манипуляций.

ЗАЭС
ВСУ
атаки ВСУ
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Непогода временно парализовала трассы в российском регионе
ВСУ атаковали сдающихся в плен сослуживцев под Днепропетровском
Что делать с неподошедшим подарком: обмен, возврат, передаривание
Европе предрекли начало третьей мировой войны в 2026 году
Астрофизик раскрыл, увидят ли россияне «Вифлеемскую звезду»
Житель Саратова сгорел в собственном доме
Готовим за 10 минут: салат, который не стыдно подать гостям
Политолог ответил, в каких еще странах США могут начать военные операции
Число погибших при атаке ВСУ по селу Хорлы выросло
Бум кинопроката пришелся в России на ноябрь
МИД Китая потребовал от США освободить Мадуро
Готовим главную кашу сочельника, которая изменит мнение о постной кухне
Политолог объяснил цель ударов США по Венесуэле
Россиян предупредили о мошеннических схемах с «Тайным Сантой»
В России назвали число женщин, осужденных в 2025 году
Белый дом выдвинул условия нефтяным компаниям по Венесуэле
Россия скупила шестую часть мирового экспорта мандаринов
Белый пуховик: как сохранить идеальный вид надолго
«Последний рубеж»: директор ЗАЭС о критическом месяце без внешнего питания
Названо ключевое условие для мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.