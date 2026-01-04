«Последний рубеж»: директор ЗАЭС о критическом месяце без внешнего питания

Последним рубежом перед необратимыми последствиями на Запорожской АЭС стало 30-дневное отключение от внешнего энергоснабжения осенью 2025 года, рассказал директор станции Юрий Черничук. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что после ремонта линии еще несколько раз временно отключались.

То, что происходило в конце сентября и в течение всего октября — это был практически последний рубеж, который отделял нас от каких-то необратимых последствий. И время, в течение которого это все продолжалось, — беспрецедентный факт. Мы работали на грани фола, и все зависело от работоспособности наших дизель-генераторов и персонала, — рассказал Черничук.

Он пояснил, что при нахождении всех шести энергоблоков в режиме «холодного останова» станция не вырабатывает электричество и нуждается во внешнем питании — в основном для работы насосов, охлаждающих ядерное топливо в реакторах. Дизель-генераторы ЗАЭС запускаются автоматически при пропадании напряжения, а их работу персонал контролирует круглосуточно.

Ранее Черничук рассказал, что ЗАЭС имеет стратегическое значение для Украины. По его мнению, Киев рассматривает объект как мощный инструмент давления и манипуляций.