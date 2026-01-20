Чернобыльская АЭС оказалась полностью обесточена

Чернобыльская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на своей странице в соцсети X. По его словам, причиной стали повреждения на нескольких украинских подстанциях.

Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, также были затронуты линии электропередачи к другим атомным электростанциям, — написал Гросси.

В декабре 2025 года стало известно, что некоторые работы по разбору аварийного энергоблока на Чернобыльской АЭС приостановились из-за повреждения саркофага. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уточнил, что эксперты агентства провели тщательную работу, оценив характер повреждений и их возможные последствия по двум направлениям.

После этого директор станции Сергей Тараканов заявил, что саркофаг на Чернобыльской АЭС может разрушиться в случае нового удара. По его словам, в начале 2025 года в результате удара в саркофаге образовалась дыра, на ее восстановление потребуется около четырех лет.