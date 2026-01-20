Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 15:38

Чернобыльская АЭС оказалась полностью обесточена

Гросси: Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение

ЧАЭС ЧАЭС Фото: Стрингер/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Чернобыльская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на своей странице в соцсети X. По его словам, причиной стали повреждения на нескольких украинских подстанциях.

Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, также были затронуты линии электропередачи к другим атомным электростанциям, — написал Гросси.

В декабре 2025 года стало известно, что некоторые работы по разбору аварийного энергоблока на Чернобыльской АЭС приостановились из-за повреждения саркофага. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уточнил, что эксперты агентства провели тщательную работу, оценив характер повреждений и их возможные последствия по двум направлениям.

После этого директор станции Сергей Тараканов заявил, что саркофаг на Чернобыльской АЭС может разрушиться в случае нового удара. По его словам, в начале 2025 года в результате удара в саркофаге образовалась дыра, на ее восстановление потребуется около четырех лет.

МАГАТЭ
ЧАЭС
Чернобыльская АЭС
Чернобыль
Рафаэль Гросси
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?
Политолог ответил, в каком случае Россия может вступить в Совет мира
Разрушительный ураган и холод до -9? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.