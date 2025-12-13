Работы на Чернобыльской АЭС поставили на стоп из-за повреждения саркофага

Некоторые работы по разбору аварийного энергоблока на Чернобыльской АЭС приостановились из-за повреждения саркофага, сообщил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, эксперты агентства в настоящее время проводят тщательную работу, оценивая характер повреждений и их возможные последствия по двум направлениям.

Во-первых, влияния на изолирующие свойства укрытия, на его способность оставаться герметичной и полностью непроницаемой защитной конструкцией, какой она была задумана; во-вторых — и это аспект, о котором говорили меньше, — влияния этих повреждений на продолжение работ по выводу объекта из эксплуатации, — рассказал он.

Гросси добавил, что нельзя работать с расплавом активной зоны реактора, если нет полной уверенности в том, что саркофаг будет защищать от излучения. МАГАТЭ прикладывает максимум усилий для предотвращения утечки, подытожил он.

