В Херсонской области запретили отмечать праздники в кафе и ресторанах

В Херсонской области запретили отмечать праздники в кафе и ресторанах

В Херсонской области ввели запрет на проведение массовых праздничных мероприятий в заведениях общепита, соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сальдо. Согласно документу, теперь в кафе, ресторанах и других точках общественного питания нельзя проводить мероприятия, в которых участвует более 10 человек. Губернатор пояснил, что эта мера направлена на снижение рисков в условиях специальной военной операции.

Это вынужденная, но необходимая мера для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции. Указ вступает в силу немедленно, — подчеркнул Сальдо.

Ранее стало известно, что количество погибших при атаке Вооруженных сил Украины на херсонское село Хорлы возросло до 29 человек. Трагедия произошла в ночь на 1 января, ВСУ ударили по кафе.

До этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести беспристрастное расследование удара ВСУ по Хорлам. В организации выразили тревогу в связи с сообщениями о пострадавших среди мирных жителей, включая детей, и вопросами о соблюдении международного гуманитарного права.