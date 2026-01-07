Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 21:21

В Херсонской области запретили отмечать праздники в кафе и ресторанах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Херсонской области ввели запрет на проведение массовых праздничных мероприятий в заведениях общепита, соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сальдо. Согласно документу, теперь в кафе, ресторанах и других точках общественного питания нельзя проводить мероприятия, в которых участвует более 10 человек. Губернатор пояснил, что эта мера направлена на снижение рисков в условиях специальной военной операции.

Это вынужденная, но необходимая мера для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции. Указ вступает в силу немедленно, — подчеркнул Сальдо.

Ранее стало известно, что количество погибших при атаке Вооруженных сил Украины на херсонское село Хорлы возросло до 29 человек. Трагедия произошла в ночь на 1 января, ВСУ ударили по кафе.

До этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести беспристрастное расследование удара ВСУ по Хорлам. В организации выразили тревогу в связи с сообщениями о пострадавших среди мирных жителей, включая детей, и вопросами о соблюдении международного гуманитарного права.

Херсонская область
ВСУ
рестораны
Владимир Сальдо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Великобритания отказалась комментировать задержание США российского танкера
«По глупости»: Трамп признался, почему не получил Нобелевскую премию
Украинцы на Рождество искали поздравления на русском языке
В Херсонской области запретили отмечать праздники в кафе и ресторанах
Дубль Голдобина привел СКА к победе над «Ладой»
На популярном курорте ждут шторм и сильные волны
В Подмосковье произошло серьезное ДТП с участием автобуса
В Белом доме сделали неожиданное заявление о суде над экипажем «Маринеры»
Руководство «Нафтогаза Украины» ликвидировало филиал в Туркмении
Экс-помощница Байдена сбежала в Россию и начала учить русский язык
Лукашенко раскрыл, о чем молил Бога
В Госдуме напомнили управляющим компаниям об одной обязанности
В РПЦ озвучили диагноз россиян, отказывающихся от рождения детей
«Не мог собрать»: патриарх Кирилл раскрыл, как разобрался с долгами отца
Иранец решил пошпионить в пользу Израиля и горько поплатился
Эрдоган узнал о «бегстве» Мадуро в Турцию
«Господствовать будут русские»: Жириновский — о грядущих событиях 2030 года
Медведчук раскрыл, чем может обернуться парижская декларация по Украине
НАТО разрывает на куски, иск к Собчак, легенда поддержала СВО: что дальше
США пообещали снять с Венесуэлы часть санкций
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.