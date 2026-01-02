Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 16:59

В ООН не стали закрывать глаза на удар по Херсонской области

УВКПЧ ООН потребовало расследовать удар ВСУ по Херсонской области

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Управление верховного комиссара ООН по правам человека в социальной сети X призвало начать расследование удара Вооруженных сил Украины по селу Хорлы в Херсонской области. Там отметили, что встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года. В УВКПЧ ООН отметили, что расследование должно быть оперативным, беспристрастным и эффективным.

Мы встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года на Хорлы в Херсонской области, в результате которого пострадали мирные жители, в том числе дети, что вызывает вопросы о соблюдении международного гуманитарного права, — говорится в сообщении.

Украинские войска ударили БПЛА по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь. Губернатор Херсонской области заявил, что в заведении было больше 100 человек.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов потребовал от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить теракт Украины в Херсонской области. По его словам, молчание будет равносильно соучастию в преступлениях.

Херсонская область
ВСУ
Украина
теракты
погибшие
пострадавшие
ООН
расследования
