В ООН не стали закрывать глаза на удар по Херсонской области

В ООН не стали закрывать глаза на удар по Херсонской области УВКПЧ ООН потребовало расследовать удар ВСУ по Херсонской области

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в социальной сети X призвало начать расследование удара Вооруженных сил Украины по селу Хорлы в Херсонской области. Там отметили, что встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года. В УВКПЧ ООН отметили, что расследование должно быть оперативным, беспристрастным и эффективным.

Мы встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года на Хорлы в Херсонской области, в результате которого пострадали мирные жители, в том числе дети, что вызывает вопросы о соблюдении международного гуманитарного права, — говорится в сообщении.

Украинские войска ударили БПЛА по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь. Губернатор Херсонской области заявил, что в заведении было больше 100 человек.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов потребовал от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить теракт Украины в Херсонской области. По его словам, молчание будет равносильно соучастию в преступлениях.