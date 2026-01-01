Больше 100 человек встречали Новый год в атакованном ВСУ кафе в Хорлах

Больше 100 человек встречали Новый год в атакованном ВСУ кафе в Хорлах Сальдо сообщил, что в атакованном ВСУ кафе в Хорлах было более 100 человек

Более 100 человек находились в кафе в Хорлах, по которому ВСУ нанесли удар, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире RT. Он уточнил, что в заведении было много молодежи в возрасте 20–25 лет.

Многие, у которых были такие ранения, они даже в больницу не обратились, сами извлекали осколки из тела, — отметил Сальдо.

По кафе в Хорлах в новогоднюю ночь ударили три беспилотника. Число жертв атаки ВСУ превысило 24 человека. По последним данным, больницы приняли 13 пострадавших, включая двух детей. Сальдо рассказал, что в одном из беспилотников была зажигательная смесь. По его словам, именно такими смесями украинские солдаты летом поджигали поля, а теперь применили их для целенаправленного сожжения людей.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ударившие по кафе БПЛА могли быть запущены из Николаевской области. При этом он не исключил, что дроны взлетели с той части Херсонской области, которая временно находится под контролем ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.