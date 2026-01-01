Стало известно, откуда прилетели ударившие по херсонскому кафе БПЛА ВСУ

Ударившие по кафе в Херсонской области БПЛА ВСУ могли быть запущены из Николаевской области, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не исключил, что дроны могли взлететь также с той части Херсонской области, что временно находится под контролем ВСУ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Атаковавшие херсонское кафе БПЛА могли прилететь с территории Херсонской области, временно контролируемой ВСУ. Или с территории Николаевской области. У Херсонской области приличная площадь. Не думаю, что они их засылали издалека. Чем дольше лететь, тем меньше боевая нагрузка. Судя по всему, это были БПЛА самолетного типа, заряды были мощные, — считает Дандыкин.

Вооруженные силы Украины атаковали регион после полуночи. Три беспилотника ударили по кафе и гостинице в Хорлах. По словам главы региона Владимира Сальдо, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что после атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Один из украинских БПЛА, как сообщил Сальдо, был оснащен зажигательной смесью. Пожар, вызванный ударом, удалось ликвидировать только под утро.