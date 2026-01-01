Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 09:48

СК завел дело после «ночи ужаса» 1 января в Херсонской области

СК завел дело после гибели более 20 жителей при атаке БПЛА в Херсонской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Уголовное дело о теракте возбуждено после гибели более 20 мирных жителей в Херсонской области, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, причиной стал удар украинских беспилотников.

По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), — сказано в сообщении СК.

Петренко подтвердила, что массированная атака произошла в ночь на 1 января. Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, снаряженные боеприпасами, атаковали село Хорлы. Оно расположено в Каланчакском муниципальном округе.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что атака трех беспилотников по кафе и гостинице в селе Хорлы привела к гибели 24 человек, включая ребенка. По его данным, более 50 мирных жителей получили ранения.

Один из украинских БПЛА, как сообщил Сальдо, был оснащен зажигательной смесью. Пожар, вызванный ударом, удалось ликвидировать только под утро. Губернатор подчеркнул, что подобными смесями украинские военные поджигали поля, а теперь применили их для целенаправленного сожжения людей.

СК РФ
уголовные дела
Херсонская область
смерти
