09 февраля 2026 в 16:19

Делом о смерти ученика в школьном туалете заинтересовались следователи

В Екатеринбурге возбудили дело после смерти подростка в школьном туалете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту смерти подростка, который скончался в одной из школ Академического района, сообщили в региональном СУ СК России. По данным ведомства, дело завели по статье 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

В одной из школ Академического района города Екатеринбурга произошел инцидент, связанный со смертью несовершеннолетнего учащегося. По данному факту с целью тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося следственным путем территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что мальчик внезапно почувствовал себя плохо, находясь в школе. Ему вызвали скорую помощь, однако спасти не удалось. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, осматривают место происшествия и допрашивают всех свидетелей — учителей, учащихся и родственников ребенка.

Ранее в городской администрации сообщили, что умерший на перемене в екатеринбургской школе ученик девятого класса состоял на учете у кардиолога и кардиохирурга. До этого предполагалось, что подросток употребил табачные изделия в туалете, после чего его состояние резко ухудшилось.

