Раскрыты данные о здоровье внезапно скончавшегося в туалете школьника Умерший в туалете школы Екатеринбурга ученик состоял на учете у кардиолога

Умерший на перемене в екатеринбургской школе ученик девятого класса состоял на учете у кардиолога и кардиохирурга, передает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию. До этого предполагалось, что подросток употребил табачные изделия в туалете, после чего его состояние резко ухудшилось.

Погибший ученик школы Екатеринбурга находился на учете у кардиолога и кардиохирурга. Он почувствовал себя плохо во время перемены, находясь в уборной, — сказали в администрации.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургской школе №181 на перемене нашли тело ученика девятого класса. Причины смерти подростка пока не установлены. Детей, у которых занятия были в первой смене, отпустили домой из-за случившегося.

По словам другого ученика, у девятиклассника было слабое здоровье. По его словам, инцидент произошел после первого урока, когда подросток отправился в туалет.

