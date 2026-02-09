Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:23

Раскрыты данные о здоровье внезапно скончавшегося в туалете школьника

Умерший в туалете школы Екатеринбурга ученик состоял на учете у кардиолога

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Умерший на перемене в екатеринбургской школе ученик девятого класса состоял на учете у кардиолога и кардиохирурга, передает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию. До этого предполагалось, что подросток употребил табачные изделия в туалете, после чего его состояние резко ухудшилось.

Погибший ученик школы Екатеринбурга находился на учете у кардиолога и кардиохирурга. Он почувствовал себя плохо во время перемены, находясь в уборной, — сказали в администрации.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургской школе №181 на перемене нашли тело ученика девятого класса. Причины смерти подростка пока не установлены. Детей, у которых занятия были в первой смене, отпустили домой из-за случившегося.

По словам другого ученика, у девятиклассника было слабое здоровье. По его словам, инцидент произошел после первого урока, когда подросток отправился в туалет.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что охранник в одной из школ Екатеринбурга обнаружил тело учительницы, которая задержалась после рабочего дня. По предварительной версии, педагогу могло стать плохо, следов насилия на ее теле обнаружено не было.

Екатеринбург
школьники
кардиохирургия
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Они отстали»: генерал ответил, в чем Су-57 превосходит истребители США
Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе
Собянин сообщил Путину хорошие новости об экономике Москвы
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.