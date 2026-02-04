Тело учительницы обнаружили в екатеринбургской школе

Охранник в одной из школ Екатеринбурга обнаружил тело учительницы, которая задержалась после рабочего дня, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительной версии, педагогу могло стать плохо, следов насилия на теле не обнаружено.

Учитель работала допоздна, видимо, стало плохо, и она скончалась. Увидел охранник, который и сообщил. Телесных повреждений нет, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о смерти мужчины в торговом центре «Саларис» на Киевском шоссе в Москве. Перед смертью очевидцы заметили его на втором этаже, он бегал по коридорам и кричал что-то несуразное. После этого посетителя нашли уже на первом этаже центра мертвым. Предварительно известно, что погибшему было 30 лет, он родом из Астраханской области.

До этого стало известно, что подросток из города Бокситогорска Ленинградской области скончался от удара током. Причиной стал упавший в воду мобильный телефон, поставленный на зарядку. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».