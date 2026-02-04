Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 10:40

Тело учительницы обнаружили в екатеринбургской школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Охранник в одной из школ Екатеринбурга обнаружил тело учительницы, которая задержалась после рабочего дня, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительной версии, педагогу могло стать плохо, следов насилия на теле не обнаружено.

Учитель работала допоздна, видимо, стало плохо, и она скончалась. Увидел охранник, который и сообщил. Телесных повреждений нет, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о смерти мужчины в торговом центре «Саларис» на Киевском шоссе в Москве. Перед смертью очевидцы заметили его на втором этаже, он бегал по коридорам и кричал что-то несуразное. После этого посетителя нашли уже на первом этаже центра мертвым. Предварительно известно, что погибшему было 30 лет, он родом из Астраханской области.

До этого стало известно, что подросток из города Бокситогорска Ленинградской области скончался от удара током. Причиной стал упавший в воду мобильный телефон, поставленный на зарядку. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

смерти
школы
Екатеринбург
учительницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеринар объяснил, почему кошки так часто манипулируют людьми
Почему не работает WhatsApp 4 февраля: где сбои в России, полная блокировка
Анджелина Джоли обвинила Николь Кидман в «воровстве»
Назван богатейший человек в истории
В Европе испугались маневров российских спутников на орбите
Застрявшие на оторванной льдине рыбаки попали на видео
ИБ-эксперт высказался об идее мониторинга соцсетей подростков
Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев
В Вашингтоне обеспокоились последними перестановками в элитах КНР
Телефон погибшего в крушении поезда всю ночь звонил его родным
Воробьев показал редкие кадры семейной прогулки
Сотрудники ФСБ нагрянули к завлабораторией научного центра «Вектор»
Алиев и Пашинян отметили прогресс в нормализации двусторонних отношений
Стало известно, зачем Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия
Политолог раскрыл, что ускоряет крах Украины
«Одноклассники» расскажут пользователям об онкологических заболеваниях
«Дикий Запад»: европейский наемник оценил ситуацию на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 февраля: где сбои в России
Таможенники изъяли более 120 кг марихуаны на 200 млн рублей
Электромотоцикл Aurus прошел сертификацию в России
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.