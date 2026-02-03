Зимняя Олимпиада — 2026
В московском ТРЦ «Саларис» нашли труп

Мужчина умер в ТРЦ «Саларис» на Киевском шоссе

Мужчина скончался торговом центре «Саларис» на Киевском шоссе, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Перед смертью очевидцы заметили его на втором этаже, тот бегал по коридорам и кричал что-то несуразное.

После этого странного посетителя нашли уже на первом этаже центра и мертвым. Предварительно известно, что погибшему было 30 лет, он родом из Астраханской области.

Ранее стало известно о гибели 24-летнего мужчины, которого доставили из торгово-развлекательного центра «Сити Молл» в Санкт-Петербурге. Его сильно ударил об пол охранник при задержании. Пострадавшего приняли за магазинного вора. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального СУ СКР.

После инцидента один из охранников сбежал из России в Узбекистан. Мужчина был объявлен в розыск. Также правоохранители задержали еще троих участников конфликта в «Сити Молл»: сотрудников охранного предприятия в возрасте 64 и 19 лет, а также 18-летнего работника клининга. Гибель посетителя также спровоцировала крупный рейд силовиков на объекты сети магазинов «Перекресток» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

