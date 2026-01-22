Охранник ТЦ сбежал после смертельной перепалки с посетителем В Петербурге охранник пустился в бега после смерти посетителя при задержании

Один из охранников петербургского торгового центра сбежал после смерти 24-летнего мужчины в больнице, которого накануне задержали в ТЦ, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также правоохранители задержали еще троих участников конфликта: сотрудников охранного предприятия в возрасте 64 и 19 лет, а также 18-летнего работника клининга.

Еще один участник происшествия, 32-летний сотрудник охраны, скрылся с места и объявлен в розыск. После инцидента 24-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, и позднее скончался, — пояснили в ведомстве.

Конфликт произошел в ТЦ на Коломяжском проспекте 21 января. По предварительной информации, сотрудники охраны попытались задержать подозреваемого в краже, конфликт перерос в драку.

Ранее росгвардейцы задержали в Москве мужчин, которые угрожали ножом работникам торгового центра. Инцидент произошел на юге столицы. Патруль Росгвардии быстро приехал на Кировоградскую улицу, где группа посетителей вела себя агрессивно и материлась.