Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 11:38

Росгвардейцы остановили дебош с ножом в московском ТЦ

Сотрудники Росгвардии задержали мужчин, угрожавших ножом охране ТЦ в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Росгвардейцы задержали в Москве мужчин, которые угрожали ножом работникам торгового центра, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел на юге столицы.

Патруль Росгвардии быстро приехал на Кировоградскую улицу, где группа посетителей вела себя агрессивно и материлась. По информации правоохранителей, один из мужчин, 35-летний уроженец Дагестана, достал нож и стал угрожать охраннику.

При попытке задержать нарушителей они оказали сопротивление. При этом свои действия мужчины оправдывали самообороной. В итоге задержанных в наручниках доставили в отдел полиции.

Ранее в подмосковном городе Воскресенске росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на свою сожительницу. Им оказался 36-летний местный житель с судимостью за угрозы и кражу. Против него возбуждено уголовное дело.

Прежде в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили о нападении 15-летнего подростка на 47-летнюю женщину в Нижнем Тагиле. От полученных ножевых ранений жительница Свердловской области умерла, а юноша скрылся с места преступления. В скором времени подозреваемый был задержан.

Росгвардия
Москва
задержания
дебоширы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минфине США сравнили Европу с болотом
Психолог раскрыла скрытую опасность дефицита объятий
Зюганов посетил Мавзолеи и почтил память Владимира Ленина
Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества
Трамп сделал противоречивое заявление о мире на Украине
«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову
Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз
Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган
Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»
Кличко ответил на критику Зеленского
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Неадекват совершил «химическую» месть семье с малышом после визита полиции
SHOT: силовики нагрянули в офис и.о. главы Сергиева Посада
Лихачев рассказал, в каких проектах АЭС наиболее заинтересованы за рубежом
«Трудный выбор»: Дмитриев высказался о положении «вассалов» США
«Уговаривать не стала»: Буланова об уходе «энергосберегающей» подтанцовки
Продюсер назвал возможный гонорар Пугачевой за частное выступление
У разведенной Алсу появился богатый поклонник
Более 200 пассажиров застряли в казахстанском аэропорту
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.