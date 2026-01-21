Росгвардейцы остановили дебош с ножом в московском ТЦ Сотрудники Росгвардии задержали мужчин, угрожавших ножом охране ТЦ в Москве

Росгвардейцы задержали в Москве мужчин, которые угрожали ножом работникам торгового центра, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел на юге столицы.

Патруль Росгвардии быстро приехал на Кировоградскую улицу, где группа посетителей вела себя агрессивно и материлась. По информации правоохранителей, один из мужчин, 35-летний уроженец Дагестана, достал нож и стал угрожать охраннику.

При попытке задержать нарушителей они оказали сопротивление. При этом свои действия мужчины оправдывали самообороной. В итоге задержанных в наручниках доставили в отдел полиции.

Ранее в подмосковном городе Воскресенске росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на свою сожительницу. Им оказался 36-летний местный житель с судимостью за угрозы и кражу. Против него возбуждено уголовное дело.

Прежде в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили о нападении 15-летнего подростка на 47-летнюю женщину в Нижнем Тагиле. От полученных ножевых ранений жительница Свердловской области умерла, а юноша скрылся с места преступления. В скором времени подозреваемый был задержан.