20 января 2026 в 16:43

Пьяный рецидивист чуть не зарезал сожительницу и попался росгвардейцам

Росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении на сожительницу в Подмосковье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В подмосковном городе Воскресенске росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на свою сожительницу, сообщили NEWS.ru в пресс-службе территориального управления ведомства. Им оказался 36-летний местный житель с судимостью за угрозы и кражу. Против него возбуждено уголовное дело.

В результате грамотно организованного патрулирования территории сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, который ранее уже был судим за угрозу убийством и кражу, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили о нападении 15-летнего подростка на 47-летнюю женщину в Нижнем Тагиле. От полученных ножевых ранений жительница Свердловской области умерла, а юноша скрылся с места преступления. В скором времени подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и возбуждено уголовное производство по факту убийства.

Кроме того, в Дербенте пожилой сотрудник охраны ранил ножом в шею 16-летнего школьника. По данным следствия, подросток забросал мужчину снежками, что спровоцировало нападение. Пострадавший подросток получил легкое ранение.

