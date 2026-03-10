Зимняя Олимпиада — 2026
Мирошник оценил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине

Мирошник: Минск был хорошей площадкой для переговоров, но Зеленскому там не рады

Минск хорошо зарекомендовал себя в качестве переговорной площадки по урегулированию украинского конфликта, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Однако, по словам российского дипломата, нынешний президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет рассчитывать на теплый прием в белорусской столице.

Мирошник выразил сомнение, что нынешние отношения между Киевом и Минском позволят вновь собраться за столом переговоров в прежнем составе. Текущая риторика Зеленского делает возвращение к минскому формату маловероятным.

Но в последнее время после того потока нецензурной брани, которая проистекает из Киева и из уст Зеленского в адрес президента Беларуси, я не думаю, что его там сильно рады были бы видеть. Хотя это вопрос, опять же, договоренностей, — сказал дипломат.

Ранее Мирошник сообщил, что заявления Зеленского о неисправности «Дружбы» не соответствуют действительности. По словам дипломата, Киев пытается лишить Венгрию нефти перед выборами. Мирошник допустил, что Зеленского «натравили как пса».

