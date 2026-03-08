Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 17:12

Лукашенко раскрыл, как часто бывал в ресторанах

Лукашенко рассказал, что был в ресторанах всего лишь три раза в жизни

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения «Мак.бай» заявил, что всего три раза бывал в «обычных советских ресторанах», передает его пресс-служба. Отмечается, что глава республики продегустировал меню белорусского аналога ушедшего «Макдоналдса» и остался доволен.

Имейте в виду, что я в «Мак.бай» первый раз. И в ресторане в своей жизни я был, может, три раза. В обычных ресторанах, советских, — приводит слова президента его пресс-служба.

Ранее сегодня, 8 марта, Лукашенко посетил ресторан «Мак.бай». Политик напомнил, что после ухода американской сети он потребовал создать отечественный вариант не хуже оригинала. Кроме того, он поручил первому вице-премьеру Николаю Снопкову организовать для представителей США экскурсию в рестораны сети быстрого питания «Мак.бай».

До этого Лукашенко выразил недовольство по поводу падежа скота, отметив, что главы регионов не всегда его слышат. В ходе обсуждения он обратился к председателю Гродненского облисполкома Юрию Караеву, указав на необходимость более ответственного подхода. Лукашенко подчеркнул, что «спросит» с председателя за ситуацию.

Александр Лукашенко
Белоруссия
рестораны
Минск
