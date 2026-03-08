Лукашенко раскрыл, как часто бывал в ресторанах Лукашенко рассказал, что был в ресторанах всего лишь три раза в жизни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения «Мак.бай» заявил, что всего три раза бывал в «обычных советских ресторанах», передает его пресс-служба. Отмечается, что глава республики продегустировал меню белорусского аналога ушедшего «Макдоналдса» и остался доволен.

Имейте в виду, что я в «Мак.бай» первый раз. И в ресторане в своей жизни я был, может, три раза. В обычных ресторанах, советских, — приводит слова президента его пресс-служба.

Ранее сегодня, 8 марта, Лукашенко посетил ресторан «Мак.бай». Политик напомнил, что после ухода американской сети он потребовал создать отечественный вариант не хуже оригинала. Кроме того, он поручил первому вице-премьеру Николаю Снопкову организовать для представителей США экскурсию в рестораны сети быстрого питания «Мак.бай».

