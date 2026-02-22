Запад после неудачной попытки переворота в Белоруссии в 2020 году может вновь предпринять шаги по дестабилизации ситуации в республике, но на этот раз при участии Киева, предположил в разговоре с ТАСС бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его мнению, действующее руководство Украины и белорусская оппозиция во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской — проекты западных спецслужб.

Надо еще ударить по Белоруссии, а то Белоруссия слишком стабилизировалась (так, по словам Прозорова, рассуждает Запад. — NEWS.ru). После попыток в 2020 году устроить переворот в Минске ничего не получилось. Я думаю, они решили теперь вернуться с этой стороны, — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что политический проект Тихановской потерпел полный крах. Появилась информация, что ее команда была вовлечена в масштабную коррупционную схему, а собранные средства не доходили до нуждающихся. По данным журналистов, в течение двух месяцев активной международной деятельности Тихановская якобы получила €30 млн (около 2,8 млрд рублей) и приобрела дорогую недвижимость в Италии.