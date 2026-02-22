Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 10:44

Экс-сотрудник СБУ допустил повторения сценария 2020 года в Белоруссии

Прозоров: Запад может вновь попытаться раскачать лодку в Белоруссии

Полицейские на акции протеста пенсионеров «Марш мудрости» в Минске Полицейские на акции протеста пенсионеров «Марш мудрости» в Минске Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Запад после неудачной попытки переворота в Белоруссии в 2020 году может вновь предпринять шаги по дестабилизации ситуации в республике, но на этот раз при участии Киева, предположил в разговоре с ТАСС бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его мнению, действующее руководство Украины и белорусская оппозиция во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской — проекты западных спецслужб.

Надо еще ударить по Белоруссии, а то Белоруссия слишком стабилизировалась (так, по словам Прозорова, рассуждает Запад. — NEWS.ru). После попыток в 2020 году устроить переворот в Минске ничего не получилось. Я думаю, они решили теперь вернуться с этой стороны, — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что политический проект Тихановской потерпел полный крах. Появилась информация, что ее команда была вовлечена в масштабную коррупционную схему, а собранные средства не доходили до нуждающихся. По данным журналистов, в течение двух месяцев активной международной деятельности Тихановская якобы получила €30 млн (около 2,8 млрд рублей) и приобрела дорогую недвижимость в Италии.

Белоруссия
Запад
протесты
Минск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Австрийский путешественник восхитился гостеприимством россиян
В России заработает регистр беременных
В Британии узнали, о чем Макрон попросил Трампа
Наследственное дело открыли после смерти экс-жены Галицкого
Раскрыто, как США финансировали медиа перед госпереворотом на Украине
В России ответили на смелое заявление Уиткоффа о Путине
Бывший подполковник СБУ раскрыл, что на самом деле происходило на Майдане
Утренний Киев в облаках пожаров: удары по Украине 22 февраля, «Орешник»
«Не могут смириться с поражениями»: Пасечник сообщил об атаке Луганска
Мошенники начали действовать от имени портала mos.ru
Погода в Москве в воскресенье, 22 февраля: лютый мороз возвращается?
Зеленского и лидеров ЕС уличили в совместных аффирмациях
Почему не работает Telegram сегодня, 22 февраля: замедление, разблокировка
Политолог рассказал о самом серьезном внутриполитическом поражении Трампа
Рогозин раскрыл новую «бесшумную» тактику ВСУ
В Китае назвали единственную державу, которая даст отпор ВМС США
Политолог предупредил об обезлюдении Украины из-за конфликта с Венгрией
Минобороны РФ получило новую партию управляемых ракет для «Панцирей»
«Голый фестиваль» в Японии обернулся жертвами из-за давки
«Чрезвычайно радикально»: заявление посла США возмутило исламский мир
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.