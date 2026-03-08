В европейской стране прошел марш против втягивания в украинский конфликт

В центре Варшавы прошел уличный марш против втягивания Польши в военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости. Акцию протеста под лозунгом «Польша за мир» организовала праворадикальная партия «Конфедерация польской короны».

Участники собрались на площади Дмовского, откуда направились маршем к канцелярии президента. Несколько сотен человек скандировали «Польша за мир», «Это не наши войны». Кроме того, звучал лозунг «Здесь Польша, а не Брюссель».

Выступая перед собравшимися, лидер «Конфедерации польской короны» Гжегож Браун заявил, что Польша несет самые большие затраты в процессе западной военной помощи Украине. Он также отметил, что ближневосточный конфликт спровоцировал рост цен на топливо в стране.

Ранее польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник заявила, что план ускоренного вступления Украины в Евросоюз «оказался в мусорном ведре». По словам политика, большинство стран — членов ЕС официально отвергли инициативу, что стало достойным ударом по проукраинским настроениям в Брюсселе.