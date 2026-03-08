Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт в Иране стал причиной «мини-гражданской войны» в Нью-Йорке

Комиссар полиции Тиш: протесты в Нью-Йорке из-за Ирана переросли в насилие

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Нью-Йорке мирная акция протеста переросла в открытое столкновение, сообщила комиссар полиции города Джессика Тиш. Как передает NYT, инцидент произошел после того, как участник демонстрации в поддержку военной кампании против Ирана распылил перцовый баллончик в сторону граждан, который отстаивали противоположную позицию.

По данным правоохранителей, две противоборствующие группы были намеренно изолированы друг от друга. Шествие сторонников военной операции, насчитывающее около 20 человек, возглавлял активист правых взглядов Джейк Ланг. Численность же их оппонентов была значительно больше и достигала 125 человек.

Тиш рассказала, что незадолго до полудня обстановка между группами накалилась до предела. Ровно в 12:15 по местному времени один из протестующих, примкнувший к группе Ланга, применил перцовый баллончик. После этого он был незамедлительно задержан полицией.

В ответ на эти действия из толпы контрпротестующих неизвестный привел в действие самодельное взрывное устройство. По размеру оно оказалось меньше футбольного мяча. Снаряд был брошен в сторону оппонентов, но попал в ограждение и потух, не долетев до полицейских. Затем мужчина быстро вернулся к сообщнику, от которого получил еще одно подобное устройство. Несколько лиц, причастных к организации беспорядков, были арестованы. В настоящий момент по данному факту проводится расследование.

Ранее массовые акции протеста против атак со стороны США и Израиля охватили иранские города. Люди вышли на улицы, неся портреты погибшего аятоллы Али Хаменеи и государственные флаги.

