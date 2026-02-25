Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:43

Стример-иноагент устроился уборщиком снега в Нью-Йорке

Стример Хесус устроился на подработку уборщиком снега в Нью-Йорке

Алексей Губанов Алексей Губанов Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Проживающий в США российский блогер и стример Алексей Губанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), более известный под псевдонимами JesusAVGN и Хесус, рассказал в Telegram-канале, что решил поработать на улицах Нью-Йорка. Он сообщил, что откликнулся на призыв властей, которые из-за сильных снегопадов набирают временных сотрудников для уборки территории.

Блогер опубликовал видеоролик, где запечатлен в униформе Департамента санитарии Нью-Йорка (DSNY). Губанов также пошутил, что мэр города Зохран Мамдани очень сильно попросил, поэтому он и вышел на уборку территории.

Ранее мощная снежная буря, накрывшая Соединенные Штаты, затронула свыше 200 млн человек. Стихия вызвала серьезные нарушения в работе транспортной системы и энергоснабжении: были отменены тысячи авиарейсов, без электричества остались тысячи жилых домов.

Кроме того, стало известно, что в результате мощного зимнего шторма, обрушившегося на США, погибли не менее 30 человек. Стихия охватила территорию протяженностью около 2100 километров от Арканзаса до Новой Англии, принеся в некоторые районы до полуметра снега. Тысячи американцев остались без света в условиях 30-градусного мороза.

иноагенты
Нью-Йорк
снегопады
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Садовод назвал главную проблему выращивания рассады дома
В России оценили новые правила отечественного кинопроката
Украли миллионы: ОПГ годами грабила бойцов СВО в Москве — новые подробности
Путин назвал сферу, в которой Россия создает решения мирового уровня
Путин «дал старт» биотехнологической гонке в России
Представители Минобороны России и Азербайджана обсудили сотрудничество
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
В Госдуме вступились за детскую песню «Сигма бой»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.