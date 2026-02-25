Стример-иноагент устроился уборщиком снега в Нью-Йорке

Проживающий в США российский блогер и стример Алексей Губанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), более известный под псевдонимами JesusAVGN и Хесус, рассказал в Telegram-канале, что решил поработать на улицах Нью-Йорка. Он сообщил, что откликнулся на призыв властей, которые из-за сильных снегопадов набирают временных сотрудников для уборки территории.

Блогер опубликовал видеоролик, где запечатлен в униформе Департамента санитарии Нью-Йорка (DSNY). Губанов также пошутил, что мэр города Зохран Мамдани очень сильно попросил, поэтому он и вышел на уборку территории.

Ранее мощная снежная буря, накрывшая Соединенные Штаты, затронула свыше 200 млн человек. Стихия вызвала серьезные нарушения в работе транспортной системы и энергоснабжении: были отменены тысячи авиарейсов, без электричества остались тысячи жилых домов.

Кроме того, стало известно, что в результате мощного зимнего шторма, обрушившегося на США, погибли не менее 30 человек. Стихия охватила территорию протяженностью около 2100 километров от Арканзаса до Новой Англии, принеся в некоторые районы до полуметра снега. Тысячи американцев остались без света в условиях 30-градусного мороза.