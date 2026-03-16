16 марта 2026 в 17:29

Хакамада увидела сходство Москвы с одним американским городом

Хакамада заявила о схожести Москвы и Нью-Йорка

Москва имеет значительное сходство с Нью-Йорком, такую точку зрения высказала политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада в интервью журналу «Москвич Mag». По ее словам, российскую столицу роднит с американским мегаполисом высокий темп деловой активности, стремительность в принятии решений и космополитичная атмосфера.

Москва похожа на Нью-Йорк — интенсивностью деловой жизни, темпом принятия решений, космополитизмом. Красотой, граничащей с китчем, который уже стал нашим стилем, — заявила политик.

Среди отличительных черт москвичей Хакамада назвала мобильность, энергичность и открытость миру. При этом она опровергла устоявшийся миф о столичном снобизме. Политик пояснила, что жителям Москвы неважны этническое происхождение или корни человека. По ее словам, в городе ценят прежде всего профессиональные качества, а также индивидуальность и уникальность личности.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил о планах по внедрению в городе специальных устройств для измерения шума, производимого транспортными средствами. Если будут приняты все нужные законодательные акты, новая техника может начать применяться уже в 2027 году. Ликсутов пояснил, что разработка шумомеров велась по запросам жителей, которые неоднократно выражали недовольство из-за громкой езды автомобилей.

Хакамада увидела сходство Москвы с одним американским городом
